紐約期金周五上漲　美匯指數續企100水平

新冠肺炎疫情持續擴大，全球經濟不確定性趨增，刺激避險需求，國際金價周五(3日)上漲。紐約期金收報每安士1,645.7美元，升8美元或0.5%。

全周計，紐約期金累跌0.5%。USAGOLD創辦人Michael Kosares表示，金價升勢仍然受限於金融市場收緊的恐慌。

美匯指數周五報100.66，升0.48%。

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