紐約期油全周升31%　創史上最大升幅

投資者憧憬全球主要產油國將實現減產，國際油價周五(3日)繼續上漲。紐約期油收報每桶28.34美元，升3.02美元或11.93%，全星期累升31.8%，創歷史上最大單周升幅。

布蘭特期油收報每桶34.11美元，升13.9%。

對於美國總統特朗普稱產油國有可能全球每日減產1,000萬桶甚至更多，俄羅斯總統普京表示，這個減產幅度是有可能的，稱俄羅斯始終希望石油市場長期穩定，不希望油價過高或過低，認為全球能源市場的形勢依然復雜，產油國應該齊心協力。

他又說，俄羅斯適應油價在大約42美元的水平；並指明白美國在削減石油產量上有法律限制，但應該展示出靈活性。

美國油服公司貝克休斯公布，上周石油鑽井急降62台，至562台，連跌3周，之前一周下降40台。

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