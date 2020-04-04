美股收市：就業數據顯著惡化　道指挫360點

美國最新失業率顯示，疫情對經濟的衝擊恐較預測更加嚴重，美國股市收市受挫。道指收報21,052點，跌360點或1.69%；標指收報2,488點，跌38點或1.51%；納指收報7,373點，跌114點或1.53%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累跌2.7%、2.08%、1.72%。

新冠肺炎疫情對美國就業市場的衝擊陸續顯現。美國勞工部周五公布，3月份非農業職位自2010年9月以來首次下跌，由2月增長27.3萬個，轉為減少70.1萬個，遠差過預期10萬個跌幅。當局指出，受疫情打擊最嚴重的消閒和酒店業，上月職位大減45.9萬個。

美國3月失業率亦由3.5%的半世紀低位，跳升0.9個百分點至4.4%，創2017年來新高，並遜預期3.8%，期內平均時薪按月升0.4%，多過預期的0.2%。

事實上，近日出爐的就業數據顯著惡化，上新申領失業救濟人數增加近倍至664.8萬人，遠超預期並續創歷史新高，兩周合計人數近1,000萬人。人力資源公司Challenger, Gray & Christmas最新數據亦顯示，3月份美國裁減職位22.22萬個，按年勁增266.9%，今年以來累裁34.66萬個。

高盛警告在最差情況下，即疫情導致企業恢復緩慢，失業率高企及消費停滯，標指成分企業今年盈利將萎縮57%至每股70美元，明年亦只回升至165美元，較疫症前高峰水平低30%。

公司消息方面，波音公司再受打擊，飛機租賃公司Avolone取消75架737 Max飛機，單價約值80億美元。不過，波音股價周五收報124.52美元，升1.01%。

摩根士丹利調低蘋果公司(Apple Inc)目標價，由328美元削至298美仙，以反映衰退加深的前景，料未來十二月個iPhone平均售價下跌及換機速度減慢，Apple股價收跌1.44%，報241.41美元。

Twitter則獲高盛上調投資評級至買入，理由是估值被低估，以及用戶增長。Twitter股價收報23.09美元，升0.3%。

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