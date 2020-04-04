港股ADR收挫160點 騰訊下試370元關
2020年04月04日 04:49
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美股周五下挫，拖累港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報23,075點，跌160點或0.7%。
大型藍籌全線疲弱，滙豐控股收報37.73元，較港收市跌0.17元；騰訊控股收報370.67元，較港收市跌5.73元。
油股靠穩，中石油收報2.94元，較港收市升0.05元；中海油收報8.7元，較港收市升0.14元。
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