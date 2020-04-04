聯儲局：每日買債規模減至500億美元

外媒報道，美國聯儲局周五(3日)表示，將於下周將購買國債的速度放慢至每日500億美元。

最近兩日該局的買債規模為每日600億美元，之前為每日750億美元。這意味到，聯儲局在無限量化寬鬆計劃中實施的買債速度進一步放緩。

截至上周五，聯儲局共買入約1萬億美元國債。聯儲局計劃下周一至周四繼續購買國債，周五市場將因假期休市。

AmeriVet Securities美國利率主管Gregory Faranello表示，縮減買債規模，可能被市場理解為聯儲局相信處置資產負債表及應對市場沽壓過度的需求有降低迹象，而這將推高孳息率。10年期美國國債孳息率周五一度升至0.615厘，其後走勢回順。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626