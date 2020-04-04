股神減持航空股！達美航空警告：每日燒錢4.6億

新冠肺炎疫情持續在全球擴散，航空業面臨空前危機。美國四大航空公司之一的達美航空(Delta Air)周五(3日)發出警告，預計第二季收入將勁縮9成，估計公司每日將消耗6,000萬美元(約4.68億港元)。

達美航空相信，營運情況在4月未見改善，依然預計載客量及收入雙雙下滑，航班日程將較原計劃低80%。行政總裁Ed Bastian在致員工的備忘錄中表示，公司陷入「前所未見」的處境，坦言最壞情況可能尚未來臨。

航空業前景堪憂，連一向崇尚價值投資的「股神」巴菲特也要先沽為快。外媒報道，巴菲特的投資旗艦巴郡以31.38至33.97美元的價格，出售了230萬股美國西南航空的股票，套現約7,400萬美元；並以22.96至26.04美元的價格，出售1,299萬股達美航空股票，套現約3.14億美元。

西南航空股價在周五盤後交易時段急跌6.35%，報28.6美元；達美航空亦跌9%，報20.46美元。

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