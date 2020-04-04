全球經貿戰：庫德洛指美國不會實施關稅延期繳納
2020年04月04日 07:17
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(Getty Images圖片)
美國白宮經濟顧問庫德洛指出，特朗普政府決定暫不對特定關稅實施延期繳納，因為該類計劃管理起來非常複雜。
他續稱，當局從未認真考慮過削減關稅，現在亦不會改變任何關稅政策，政府擔心如果減少關稅，會發出「關於總統貿易政策的錯誤信號」。
美國財經媒體彭博早前報道，美國總統特朗普聽取並簽署關於部分關稅延期繳納的提案，以幫助公司應對現金流困境。不過，特朗普周二(3月31日)否認他批准了該項計劃。
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