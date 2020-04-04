新冠肺炎：橋水押錯注　旗艦對沖基金首季虧損約兩成

新冠肺炎疫情持續擴散，環球金融市場顯著波動，外電引述消息報道，全球最大對沖基金公司橋水自2月底開始因疫情而展開的跌勢中押錯注，持續錄得虧損，其旗艦對沖基金第1季虧損約兩成。

消息稱，橋水的Pure Alpha II策略基金在3月份延續前兩個月的虧損情況，並且該月虧損幅度擴大至約16%。

事實上，橋水的Pure Alpha Major Markets基金表現較好。作為採用主要市場策略的最大一隻基金，知情人士稱該基金在3月下跌約3%，年內至今虧損約8.5%。

橋水創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧早前曾呼籲投資者不要錯過從強勁市場中獲利的機會。他在3月中的時候表示，疫情在「不能更糟的時刻」打擊公司，因為橋水的投資組合傾向於從市場上漲中受益。該公司擁有大約1,600億美元資產，管理全球最大的對沖基金。

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