【石油大戰】全球即使減產千萬桶都唔夠！大摩：美國仍面臨減產

對於美國總統特朗普稱產油國有可能全球每日減產1,000萬桶甚至更多，俄羅斯總統普京亦指該減產幅度是有可能。然而，摩根士丹利認為，即使全球可能減產每日1,000萬至1,500萬桶，由於基礎設施限制和低油價的關係，美國生產商依然面臨減產。

大摩指出，新冠肺炎疫情驅動的石油需求下降，將是金融海嘯期間需求損失的5倍。全球存儲能力可能會在第2季某個時候達到極限，需要油價下降來強制減產。該行仍然懷疑近期是否會減產。

事實上，石油現貨於某些市場變得不值錢，甚至要「倒貼錢」，因大量庫存積累下，並沒有足夠的地方儲存更多的原油，油罐爆滿，油輪亦被用以存儲而非運輸，有分析更預期部分生產商或將開始停產。

外電引述消息報道，沙特阿拉伯為首的石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯等產油盟國(OPEC+)下周一(6日)將磋商每日減產全球石油供應量約10%，即1,000萬桶的協議，但要求美國也必須加入減產之列。

隨着新冠肺炎疫情打擊全球高達1/3的需求，石油價格暴跌威脅石油依賴國的預算和政治穩定、美國頁岩油產業的存活以及已經處於動盪之中石油行業的數百萬個工作崗位。

不過，產油國達成減產協議仍然存在障礙，因為沒有迹象表明特朗普是否會屈服於沙特和俄羅斯提出的美國和其他國家加入減產行動的要求。分析指出，在各國政府將重點放在與病毒鬥爭的時候，這將需要靈活而複雜的外交手段。

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