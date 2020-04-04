1周10大驚奇：否極泰來近了？異象與「5P」預言....

2020年終於捱過了首季，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季將是全球股市主要升幅所在，惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸投資者切忌衝動！現時又如何呢？踏入4月，市場繼續看淡居多，惟異象預言股市或已見底了，可能會進入一段反彈浪。

【1、否極泰來？超準「牛熊指標」現「買入信號」】

雖然市場看淡情緒高漲，但美國銀行測市非常準確的「牛熊指標」上周五(3月27日)出現重大信號，就是已觸及「零」，意味着市場看淡情緒已達最大值，往績顯示，股市已見底、並有望大幅反彈。

這指標於2002年面世，數值由0至10，低於2是確信「買入信號」，高於8是確信「沽售信號」，一向較為準確。目前最新跌至0，反映是股市100%確信「買入信號」。

回看近年出現「買入信號」是2016年6月英國公投脫歐後、2019年1月及8月，事後回看，股市確實步入升浪。事實上，美銀表示，他們私人客戶的股票投資配置比率目前已跌至52.8%，是2013年2月以來最低。

【2、否極泰來？全球最強「大鱷」大削淡倉】

「牛熊指標」參考價值有幾高？連「大鱷」都恰巧地平淡倉！沽空數據分析網站Breakout Point指出，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)正進一步削減沽空歐洲公司的淡倉。

該基金在3月21日至3月27日一周，繼續削減沽空的43家歐洲公司淡倉，目前它持有的43家歐洲公司的淡倉，全部降至公司股份比例的0.5%以下，低於披露基準。

在「大鱷」食胡下，歐美股市正連續反彈。橋水創辦人就是人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)。

另外，於今年2月美股屢創新高時，警告即將大冧而言中的著名經濟學家、安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)本周亦表示，投資者可以撈部分個股，但不是指數基金，預計股市仍要因疫情而大幅波動，惟「變賣一切」的時刻已過去。

【3、否極泰來？新興市場之父已入貨】

除了平淡倉，有投資名宿更「身體力行」入市！年屆83歲、曾服務大型基金富蘭克林鄧普頓投資超過30年、有「新興市場之父」稱號的麥樸思(Mark Mobius)本周透露，有迹象顯示目前是撈底時機，已開始大舉買入被低估的股票，相信某些公司已準備從股市低谷反彈。

他說：「全世界的大型指數與我們過去所見到的並無太大差別。若回看1987年以來的熊市，就會發現平均跌幅約50%，從高峰到谷底平均不到3年時間。因此，看起來，我們可能正接近這次的終點，因我們已從底部反彈。」他指的是MSCI巴西、土耳其和印度等指數，這些大型指數自年初以來已累瀉24至49%。

他又說：「這些數字並未像整體長期平均水平那麼糟糕，我們可能需要再等一會，看看是否已見底，但當人們問我此時是否買入，我的想法是：如果看到價廉物美的股票，就應該買，因為我們可能已見底了，這次的區別是龐大的紓困計劃正對市場注入資金，只要看到現金大舉流入市場，股票就會郁動。」

他的個人投資正增加對醫療保健、製藥公司的倉位。

【4、否極泰來？美國銀行舵手：現在入市】

大行唱好股市經常都有，但絕大部分是旗下的研究部分析員，鮮有「正副舵手」也看好，本周就罕有看到。美國銀行副主席Keith Banks表示，在美國1930年代「大蕭條」時期，若投資者堅持不退出股市，回報率達150倍，故不用觀望，「現在就是入市時機」。

他稱，投資者會希望在市場受嚴重打擊時拋售，或追逐股市升勢，但往往會是「在錯誤時間做錯誤的事」，建議投資者應保持耐心和長遠眼光，以及保持長期投資應有的紀律和投資組合。

他舉例，若在1930年代「大蕭條」時期，投資者堅持不拋售，回報率可達約150倍，但若錯過約1929年起至約1940年代末期，之後回報率約91%。他透露，高市值公司是自己的投資首選。

該行行政總裁Brian Moynihan也表示，一旦疫情危機得到解決，美國經濟將很快反彈。他提到，雖然美國疫情在3月下旬急速惡化，但當月美銀客戶的消費支出仍增長2至3%，認為一旦能解決危機，經濟將回復往常水平。

【5、否極泰來？全球航空業或已衰到貼地】

實體經濟方面，由於疫情導致需求下滑，全球航空公司都在停飛。據行業研究公司OAG Aviation Worldwide本周公布的數據顯示，在上周進一步削減了2,000萬個定期航班座位數目之後，全球航空業目前的運力不到今年1月中旬的一半。

其中，美國和印度分別加速削減了440萬和350萬個座位數目，相當於分別減少了21%和70%的運力。OAG所紀錄的全球範圍運力，也因此創出單周最大百分比降幅。

OAG高級分析師John Grant表示，航空業全球運力花了大約8周的時間，從1.06億下降到9,000萬，又花了兩周降到4,900萬。由於主要市場還將進一步削減運力，這數字可能下降到接近4,000萬，惟這水平可能標誌着出現「復甦迹象」的轉捩點。

【6、否極泰來？全球資產何時見底可觀察5P？】

講起「轉捩點」，本周有研究指出，對於包括股票在內的風險資產是否已經見底，雖然好友和淡友仍然爭論不休，但或許可從以下5個「P」中能找到答案：大流行(Pandemic)、生產(Production)、政策(Policies)、倉位調整(Positioning)，以及價格(Prices)。

因此，或許「5P」有助把握轉捩點，本周就分開「5點」作論述，有「正方」及「反方」，讀者可自行判斷：

●大流行(Pandemic)似減弱

正方：雖然疫情仍在全球蔓延，但隨着全球病例數量變動增長放緩，市場已顯現出一些復甦迹象。根據約翰霍普金斯大學的數據顯示，截至3月31日，7天增長率已從3月27日的123%放緩至大約107%。

反方：這些數字取決於檢測試劑盒的可用性及感染的定義，同時許多流行病學家還提出，一旦封鎖措施放鬆，世界會面臨感染率再次上升的風險。(附圖一)

【7、否極泰來？生產(Production)似有曙光】

正方：除了「大流行」升勢放緩外，市場似乎亦相信全球生產已達到最低位。回看上次2008至2009年全球金融海嘯期間，摩根大通全球製造業採購經理指數(PMI)於2008年底的讀數急挫至約36.8，當時世界經濟仍在快速萎縮，惟到了2009年3月，該指數已反彈，而包括美股在內的全球MSCI股市指數則在3月初才見底。

換言之，製造業PMI是有機會早於股市見底。而在當前形勢下，中國本周公布的製造業PMI已回到50以上的「擴張」水平，生產的復甦似乎確實較經濟學家預測的更快。

反方：當前的關鍵區別在於，一旦復產可能會出現冠狀病毒感染新浪潮，引發更多停擺。這會降低確定低谷的意義，因全球復甦可能會步履蹣跚，而不是像2009年3月以後那樣明顯快速起飛。(附圖二)

【8、否極泰來？政策(Policies)力度夠且快】

正方：G-10國家政策制訂者的應對力度和速度，已超出了上次全球金融海嘯期間。

反方：不過，要讓局勢穩定下來，可能需要中國央行進一步的政策趨同，對新興市場尤其如此。根據往績，在2008至2009年全球金融危機期間，美國和中國的政策很快變得一致。然而，這一次中國的宏觀應對措施，仍然落後於美國。(附圖三)

【9、否極泰來？倉位調整(Positioning)已近半】

正方：亞洲新興市場外資流出的激增是空前的。單計3月，印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、南韓，以及泰國股票市場外資淨撤資總量，攀升至創紀錄水平。這或許已跌過龍。

反方：根據彭博匯總的數據，這撤資規模在短期內，已達2007年8月至2009年2月期間累計規模的44%，但或許預示着撤資未完成。(附圖四)

【10、否極泰來？價格(Prices)可能未跌夠】

正方：今年首季終於過去了，無疑是歷史上最扣人心弦的季度之一。然而，金融市場其實沒有大變，傳統的避險資產依然能發揮效用。或者，這給予投資者的啟示是：別怕老土！投資始終是傳統智慧勝一籌。換言之，若投資者想在第2季撈底，也不妨參考以往經驗。

根據彭博計算，在25種主要資產當中，就只有美國國債、黃金、美元、德國國債、瑞郎，以及日圓，這6種資產在今年前3個月實現正收益。這樣看來，「老土避風港」再次證明自己的價值。

若數輸家，期內以油價為首，之後的新興市場股市、歐洲股市、商品，以及全球股市。這或許是長線入市時機。

反方：到目前為止，雖然股市急瀉，但仍沒有遭遇以往衰退中那麼大的跌幅。高盛集團駐紐約首席美國股票策略師David Kostin認為，標指將跌至2,000點，但隨後將上漲，到年底收在3,000點左右。對該指數跌幅與2000年和2008年後回調的更簡單基準分析顯示，似乎仍有進一步下跌的可能。(附圖五)

以上一眾觀點，且看你的看法吧！

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