【塞錢入你袋】市區樓變北歐小宅 22萬元搞掂！

今集帶大家參觀長沙灣薈悅一房戶，實用面積380方呎。在扣除20方呎露台和14方呎工作平台後，室內面積相當於兩個半標準私家車車位大。單位洋溢着簡約氣息，因為戶主喜愛北歐風格。

雖然單位設計簡約，但為免過於平凡，加入水磨石元素作點綴。戶主花了約22萬元打造這間北歐小宅，立即帶大家參觀單位！

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