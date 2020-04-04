【全球攬炒】美國小型銀行倒閉　「疫」市首例！

新冠肺炎疫情爆發重創經濟，作為「百業之母」的全球銀行業亦不例外，美國聯邦存款保險公司(FDIC)公布，已接管位於西維吉尼亞州的Barboursville的小型銀行The First State Bank，是該機構自2月14日以來第一間接管的銀行。

FDIC指出，在金融海嘯期間，2008年錄得25家銀行倒閉，2009年再有140家銀行倒閉，但The First State Bank的問題是發生在新冠肺炎疫情危機之前，該行自2015年以來一直存在財務困難，長久以來陷入資本和資產質量問題，該行於2019年12月31日的財務報告中提及，由於資本水平太低，無法根據聯邦和州法律繼續營運。

為保障存款人，FDIC與位於西維吉尼亞州的Fairmont的MVB銀行簽訂收購及承擔協議，以接管The First State Bank的所有存款。

截至去年12月31日，The First State Bank的總資產約1.52億美元，存款總額約為1.39億元。除承擔所有的存款外，MVB銀行還同意購買The First State Bank約1.47億美元的資產。FDIC將保留剩餘資產，以備後用。

The First State Bank旗下4間分行成為MVB的分行，於周六(4日)重新開業。

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