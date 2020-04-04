租客上車變業主　映灣園套三房劈價80萬易手

疫情下業主議價空間擴大，中原地產分行分區營業經理陳旭明表示，東涌映灣園12座低層H室，實用面積927方呎，三房套房連儲物房間隔，今年2月中放盤，叫價980萬元。

據知業主現身處外國，見疫情持續擴大，遂降價求售，叫價減至930萬元，最終進一步劈價至900萬元成交，平均實用呎價9,709元，共減80萬元或8.2%。買家為區內租客，見低息環境持續，供平過租，決定買樓做業主，見上址價錢吸引，立即承接。

原業主則於2006年以323.4萬元買入單位，持貨約14年轉售單位，帳面獲利576.6萬元，單位期內升值約1.8倍。

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