大角咀交投急增　浪澄灣三房套削72萬交吉易主

利嘉閣地產分行分區董事鄭運就透露，大角咀浪澄灣7座中高層A室，實用面積約845方呎，三房一套連工人套房間隔，望昂船洲海景。單位去年2月以2,000萬港元放售，直至近日以1,928萬元交吉易主，減價72萬元或約4%，折合實用面積呎價約22,817元。

據悉，原業主於2014年7月以約1,602.5萬元買入上述單位。持貨約6年，現帳面獲利約325.5萬元，單位升值約20%。

鄭氏補充，由於近期樓價回落，加上受新高成數按揭計劃所帶動，上月區內二手交投錄得72宗，較2月份39宗急增逾八成，當中樓價1,000萬以下的成交佔半。而浪澄灣上月錄得7宗二手成交，平均實用面積呎價約21,221元。現時屋苑約有150個單位放盤，「入場費」由930萬元起，同類型戶則由1,730萬元起。

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