科技巨頭「疫」市搶人！呢類職位最受歡迎...

新冠肺炎疫情重創全球經濟，很多企業爆發裁員潮。不過，外媒報道，現金充裕的科技巨頭「疫」市增聘員工，哪類職位最搶手？

網購巨人亞馬遜的生鮮百貨和其他生活必需品訂單於疫情爆發期間激增，該公司亦持續招聘。於3月16日，亞馬遜公布計劃再招聘10萬名倉庫工人和快遞員，公司於周四(4月2日)指已有8萬個崗位完成招聘。而截至2019年底，公司共有79.8萬名員工。

全球最大社交網絡Facebook(Fb)的營運總監桑德伯格亦於周四表示，公司計劃在今年底前為產品和工程團隊再招聘1萬人。截至2019年底，Fb的員工總數為44,942人。除研發崗位外，公司在過去兩年亦持續增加平台內容管理人員。

科技界巨擘微軟的LinkedIn招聘頁面顯示，過去24小時內該公司新增了數百個工程和管理職位。在過去兩周中，微軟開放了許多其他崗位。大多數崗位位於美國，但公司也在英國和印度等地展開招聘。

蘋果公司(Apple Inc.)的LinkedIn招聘頁最近亦發布數百個在美國和其他國家的工程和管理職位。至於Google的LinkedIn招聘頁面在過去24小時中也發布了數百個新職位。

不過，電商和企業軟件等領域的初創公司也並非完全不受影響，綜合美國媒體近期對初創公司的裁員報道，超過40家公司總共裁員3,800多人。

規模較小的初創公司則裁員不斷，以削減現金支出。目前初創公司的收入增長和未來融資能力都受到質疑。事實上，某些獲得風險投資的公司正在裁員，例如共享電動滑板車創業公司Bird及Lime。在疫情期間，該些公司的業務停擺，因此收入亦大幅下降。

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