珀麗灣議價至545萬元成交　重返2017年水平

美聯熊建明表示，馬灣珀麗灣16座低層H室，實用面積523方呎，兩房間隔，業主去年6月以約620萬港元連租約放售，因應肺炎疫情、股市下挫及經濟下行等因素影響，叫價下調至590萬元，其後獲買家開票還價，議價後以545萬元成交，較最初叫價低約一成，屬同類型單位近期低價，回到至2017年水平。

他指出，買家於市場睇樓多時，希望趁市況回調之際置業上車，因物業現有租客租用，是次未有睇樓購入單位。近日市場頻錄減價成交個案，普遍業主對後市及經濟預測悲觀。

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