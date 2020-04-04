新冠肺炎：多家美國航空公司正式向華府申請援助

新冠肺炎對航空業帶來前所未見的挑戰，大量航班被取消令收入大減。美國多家航空公司據報已向華府正式申請援助，以維持向員工支薪，而有關援助方案細節未見披露。

雖然航空公司可於4月27日前申請援助，但美國財政部早前呼籲當地航空公司需在4月3日前申請援助，才有機會盡快獲得資金。

不過，達美航空行政總裁Ed Bastian周五(3日)警告，公司現時每日「燒錢」6,000萬美元，預測若不削減其他開支，政府提供的資金只能維持運作至6月。達美又預期第2季收入按年大跌90%，約有3萬員工正自願放無薪假。

華府早前通過的刺激經濟方案中，已預留250億美元貸款予航空公司，並有額外資金提供予空貨公司及外判商。

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