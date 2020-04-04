【乏人問津】遊客消失 日本和牛供應過剩

新冠肺炎肆虐下，日本本地食客紛紛取消餐廳預訂，遊客消失，對當地高級食材需求大減。外媒報道，每公斤售價高達500美元的日本和牛，正面臨供應嚴重過剩。

為迎接原先今年夏天舉行的東京奧運來臨，神戶、松板等地的牧場早前增加產量，以滿足大量到訪遊客的需求，並為開拓出口市場作準備。日本農林水產省去年夏天亦決定，計劃未來15年把和牛年產量增加1倍至30萬噸。

不過，日本疫情日益嚴峻，即使當局未有正式宣布緊急狀態，但遊客暴跌和民眾避免外出，對和牛主要需求來源的餐廳生意造成重大打擊。雖然未有準確數據，但據悉日本的冷藏倉庫快將爆滿。

報道又指，有農林水產省官員正想方法鼓勵國民多吃和牛，而日本大型超市Aeon以正常低20%至40%的價格促銷和牛，但同時擔心如果太過高調，引來民眾搶購，加劇傳染風險。

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