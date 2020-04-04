劉強東卸任京東主要職務

中國電商京東(JD.com)的運營主體-北京京東世紀貿易有限公司出現人事變更，劉強東卸任該公司法定代表人、執行董事、總經理，職務由徐雷接替。京東代表回應外電查詢時稱，這是正常的管理變動。

劉強東2018年在美國捲入性侵案，同年12月當地法院決定不作出起訴。到去年11月，劉強東以個人原因請辭第13屆全國政協委員。

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