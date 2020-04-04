明翹匯再沽2伙 1房花園特色戶沽清
2020年04月04日 18:01
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雖然本港樓市氣氛在新冠肺炎疫情下轉淡，但新盤特色戶續受追捧。佳明集團控股(01271)營業及市務總監顏景鳳表示，青衣明翹匯周六(4)再錄1房花園特色戶及1房高層戶成交，踏入4月已連錄6宗交投，當中1房花園特色戶已悉數沽清。
明翹匯周六售出單位中，包括1座1樓F室，實用面積291方呎，花園面積138方呎，成交價597.2萬元，呎價20,522元。而1A座32樓F室1房戶，售價549.1萬元，呎價18,365元。
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