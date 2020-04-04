新冠肺炎：酒精搓手液原料價格月內暴漲2倍

新冠肺炎在全球大爆發，掀起各地民眾搶購酒精搓手液，導致主要原料異丙醇(Isopropyl-alcohol)供應短缺，價格水漲船高。據標普Global Platts資料顯示，異丙醇於美國的價格自3月10日以來暴漲逾兩倍，本周二高達每噸3,160美元。

由於多國封關，異丙醇在歐洲的短缺情況更加嚴重，價格自2月最後一個星期升3倍至3月底每噸3,940美元。

石油化工企業包括埃克森美孚及陶氏化工正擬大異丙醇產量，抵銷其他化工產品價格下跌的影響。

部分酒精手搓液生產商改用其他原料如乙醇，價格因最近油價大跌而下降。

數據供應商ICIS指出，市場應有足夠異丙醇供應，去年全年產能達340萬噸，遠多過210萬噸的消耗量。

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