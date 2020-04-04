【飯碗不保】摩根大通估美國新申領失業救濟人數將衝700萬

新冠肺炎嚴重衝擊美國經濟，當地就業市場急劇惡化。美國之前兩周公布的首次申領失業救濟人數，合共達1,000萬人，據外電調查顯示，經濟師預料截至4日4日止一周的中位數為500萬人，僅次於前一周的665萬人紀錄，而在疫情未爆發前，有關數字從未超過69.5萬人。

若按照3周有1,500萬美國人申請失業救濟的預測推算，美國4月份失業率幾可肯定會跳升至超過10%。

摩根大通根據網上搜尋的分析估計，美國最新一周的首次申領失業救濟人數將達破紀錄700萬人。不過，該行分析員稱有關預測存很大不明朗，數字亦有可能下降。

另外，摩通經濟師又預測，到今年中，發達國家的失業率將大幅上升2.7個百分點，又指雖然經濟隨後復甦，但料美國和歐元區失業率到2021年底仍高達4.6%及8.3%。

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