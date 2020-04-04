【石油大戰】沙特俄羅斯再爆衝突　緊急會議恐押後

正當沙特阿拉伯與俄羅斯之間「石油大戰」，在美國介入下有望停火之際，兩國緊張關係又再升級，有產油國代表稱，原定周一(6日)召開、討論減產的視像會議恐要押後數天，以便有更多時間談判。

沙特外交大臣Faisal bin Farhan周六(4日)發表聲明，稱俄羅斯總統普京把3月減產談判破裂的責任歸咎於沙特身上的說法是「完全沒有道理」。沙特能源部長阿卜杜拉阿齊茲在另一聲明亦直接批評普京。

Energy Aspects首席石油分析員Amrita Sen表示，由於不能勒令美國石油公司減產，故一直對達成廣泛性的減產協議抱有懷疑。他稱若俄羅斯沒有返回談判桌，其他產油沒有降低產量，沙特亦不會減產。

沙特為首的石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯等產油國於2016年組成減產聯盟，俗稱OPEC+，成功穩定油價，但3月初沙特與俄國在進一步減產上意見分歧，會議不歡而散，並隨即爆發減價戰及宣布增加供應，搶奪對方的市佔率，觸發油價大冧。

美國總統特朗普上周致電普京及沙特王儲薩勒曼，試圖促成沙俄兩國持續一個月的石油大戰，其後特朗普在社交媒體上表明，希望可減產每日1,000萬桶。

憧憬產油國聯手減產，紐約期油本周飆升31.8%，創歷來單周最勁升幅，周五收報每桶28.34美元。

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