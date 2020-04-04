【歐美有別】聯儲局暫不限制華爾街大行派股息

據悉，聯儲局官員擔心限制派息會發出錯誤訊息，令市場以為當局認為美國銀行系統出現償付問題。此外，美國銀行一般是每季派息，而非歐洲銀行每半年或一年才派息，當局未來數周及數月仍可評估情況。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾周四(2日)表示，她傾向支持待6月銀行壓力測試結果出爐後才考慮是否限制派息。

Janney Montgomery Scott研究董事Christopher Marinac認為，美國經濟走下坡，華府要依賴銀行放貸，而美國銀行業一直很努力加強財政和錄得強勁盈利。他估計，美國大、中型銀行今年全年派息約540億美元，相當於每季135億美元。

較早前，多家華爾街大行包括美國銀行及摩根大通，已宣布自願暫停回購股份，而回購股份才是美國銀行回饋股東的主要方式。

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