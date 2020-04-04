【全球攬炒】歐洲零售商集體罷交租　恐掀新金融危機

新冠肺炎在歐洲大爆發，區內多國政府勒令店舖停業以控制疫情，但零售商收入因此大受影響，一些主要零售商如Hennes & Mauritz(H&M)開始停止交租，這不但業主受損，還可能拖冧銀行業，恐讓新一輪金融危機。

H&M行政總裁Helena Helmersson在訪問中稱，由於今次危機影響所有人，大家應通力合作。H&M旗下5,000家店舖，4,000家已暫停營業，H&M在英國更威脅，若情況沒有好轉，可能取消租約。

英國地產公司BPF行政總裁Melanie Leech表示，公司在租金上以給予彈性，以協助陷入困境的零售業。

不過，單在德國、法國及英國3國，以商用物業擔保的債務達1萬億歐元。其中，英國現時幾乎所有零售店舖關閉，但未來數周，將有1,800億英鎊商用物業債務需支付利息。

英國最大商場業主Intu Properties在疫情爆發前，經已遇上集資困難及需減少債務，公司表示過去1季只收到29%租金，警告繼續有零售商單方面停止交租，將會採取強硬行動，揚言不會資助財雄勢大的零售品牌。

有分析指，若有更多零售商停止交租，地產商將難以支付利息及避免債權違約。在最惡劣情況下，銀行要求撤回貸款，物業可能被銀行充公償債，如果壞帳嚴重，可能拖垮銀行系統。

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