葉尚志　趁低吸納中國鐵塔

由環球疫情影響的全球跌市，第一波由流動性風險觸發的單邊持續下挫，估計已在3月中出現。隨着各大央行積極放水後，流動性風險算是暫時受控，市場也做出超跌後的反彈修正，並且進入現時的弱平衡狀態。

要注意的是，一些後續影響事件仍將會陸續間斷的浮現，包括有報道說挪威主權基金歷史性平倉支付政府提現，以及英國銀行監管機構敦促五大銀行削減或取消股息，都會對市場構成反覆震盪，而在未來一段時間裏，也要做好準備，肯定仍將要面對這種發展情況。

另一方面，中國鐵塔在3月下旬公布去年業績，股東應佔利潤及52.22億元人民幣，按年增長97.06%，而工信部最新表示，將加快推進5G網絡建設進度，預計年底全國5G基站數將超過60萬個，對公司持續發展正面有利。建議可以在1.7港元水平趁低吸納，止蝕於1.4港元，目標看2.1港元。

第一上海首席策略師葉尚志

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626