陳樂怡 線上醫療股表現突出
2020年04月05日 08:15
東網電視更多新聞短片
美國新冠肺炎疫情仍未受控，總統特朗普預告未來兩周將會非常痛苦，全球股市在第2季首個交易日開局失利。與此同時，疫情的負面影響逐漸浮現，例如歐洲銀行在2020年停止宣派股息，損害投資情緒。投資者焦點將會回歸企業基本因素，對純粹以股份回購及高派息政策支撐股價的企業提高戒心。
值得留意的是，港股方面，港股通南向在4月2日至4月6日期間休市，從資金流角度，港股短期抗跌力或會較弱，初步支持位在22,500點。然而，投資者可捕捉調整機會買入強勢科技龍頭，以及政策受惠股如內房、5G等。
中國領導人表示，要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設，5G概念股普遍向上。另外，內地媒體報道，工信部將加快推進5G網路建設進度，預計今年底全國5G基站數量將超過60萬個，以達到地級市室外連續覆蓋、縣城及鄉鎮有重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。無疑疫情拖慢首季5G建設，但在第2季起將會逐步加快，通訊設備股來自5G的收入貢獻料會增加。其中，中國鐵塔(00788)去年業績穩健，同時為基站建設的直接受惠者，值得關注。
線上醫療股表現突出，平安好醫生(01833)公布，旗下互聯網醫院已打通湖北省醫保在線支付。另外，阿里健康(00241)聯合支付寶數字生活平台公布數據，顯示過去10天支付寶平台上醫療健康類服務的交易量，按月增長16倍。事實上，是次疫情凸顯線下醫療的缺口，線上醫療的發展空間龐大，預期未來行業政策將會更加明確及友善，建議投資者侯調整吸納。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！