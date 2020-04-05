陳樂怡　線上醫療股表現突出

美國新冠肺炎疫情仍未受控，總統特朗普預告未來兩周將會非常痛苦，全球股市在第2季首個交易日開局失利。與此同時，疫情的負面影響逐漸浮現，例如歐洲銀行在2020年停止宣派股息，損害投資情緒。投資者焦點將會回歸企業基本因素，對純粹以股份回購及高派息政策支撐股價的企業提高戒心。

值得留意的是，港股方面，港股通南向在4月2日至4月6日期間休市，從資金流角度，港股短期抗跌力或會較弱，初步支持位在22,500點。然而，投資者可捕捉調整機會買入強勢科技龍頭，以及政策受惠股如內房、5G等。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

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