鄺紫珊　生物科技醫療行業「疫」市顯現投資價值

隨着新冠肺炎疫情全球升溫，美股又再出現大幅下跌，即使醫療行業相對表現抗跌，但投資者仍不免跟着信心面而下挫，目前醫療保健行業平均估值到10年平均以下，投資價值相對浮現，投資者可趁早分批布局加注。

全球正面對新冠肺炎疫情肆虐，對有關藥物何時成功研發及不斷改良的快速病毒測試等都是全世界所關注，也同時加速及提前非接觸式診療的需求，讓本來已在發展軌道上的互聯網醫療將加快進入廣大市場應用，這可有利帶動核心技術公司的收入表現，相信疫情可讓投資者挑選出優質公司作中長線投資。

根據歷史資料顯示，過往幾次當市場出現較大調整時期，醫療保健行業的營銷收入的下跌幅度，都整體低於標普500行業平均對營銷收入的影響程度；在2003年沙士時期(SARS)，美國醫療生物科技指數也相對成分股指數表現抗跌，之後更是呈持續升勢。若有關新冠肺炎病毒研究成功並通過臨床測試，預期有利醫療保健類股可望逆市向上。

中國於2月底可謂度過疫情的高峰，在封城令執行下，全國疫情於3月下旬開始受控；但不幸地，3月份疫情卻開始蔓延至歐美並快速擴散，歐洲多國因醫療設備不足主動向中國採購及要求中國對醫療系統的支援。據了解，有基金經理在2月底已提高對國內醫療行業股份，尤其是有提供醫療器材及檢測試劑公司的投資布局，其中對亞洲股份提高至兩成，故當歐美股市大跌時，內地醫療器材的相關股份也相對受惠及有支持。

歐美疫情目前相對亞洲地區嚴重，但不能忽視的是內地湖北自3月25日起解除封城令，陸續取消離境管控，讓人又再度擔心後續透過傳染再爆發的可能性也會隨之上升，尤其是民眾開始復工及恢復日常活動。美國雖正處於疫情高峰，但因美國行業模式不同於內地製造業為主的模式，美國較容易管控及將人員隔離，預期若疫情受控，未來美國復工情況可較順利。

隨着新冠肺炎病毒相關藥物、疫苗、檢測試劑等成為焦點，加上新藥研發也並未休止，生物科技醫療行業可提供長線需求及穩定增長。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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