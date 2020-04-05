陳鳳珠　內地短期或推大規模刺激經濟計劃

港股出現調整壓力，並曾跌穿23,000點關口。中國人民銀行連續29日暫停逆回購操作後，於公開市場重啟逆回購操作，並下調中標利率，顯示人行加大逆周期的調節力度，以進一步降低實體經濟的融資成本。目前人行的貨幣政策工具仍然較為靈活，預期國內逐步復工復產，經濟活動恢復，市場資金需求將會提升，估計未來人行將會繼續以多項政策工具以維持市場的資金流動性合理充裕。

內地的3月份官方製造業採購經理指數重返50以上水平，主要因內地企業於3月逐步復工復產而帶動製造業回暖，惟預期環球疫情仍然嚴峻，經濟發展減慢或會影響內地的製造業情況。另外，內地即將公布首季經濟數據，預期第1季經濟增速將顯著放緩，甚至可能收縮，料有機會影響投資氣氛。

而中國中央政治局早前提及適當提高財政赤字率，發行特別國債，增加地方政府專項債券規模，引導貸款市場利率下行等，預期今年內地的財政赤字及地方政府專項債券發行或會增加，若加大財政赤字，即意味內地有機會進一步減稅及增加基建投資，估計內地短期有機會推出大規模的刺激經濟計劃。

特別國債即為特定用途而發行的國債，並不是對預算赤字的融資，而以往內地曾兩次發行特別國債。首次為1998年發行2,700億元人民幣補充四大國有商業銀行的資本金，其次為2007年發行1.55萬億元人民幣用於購買美元外匯，作為成立國家外匯投資公司的資本金。由於內地多次強調擴大居民消費，預期地方專項債券或重點用於基建，而特別國債或有機會重點支持消費。因此可留意內地的政策方向。

近期內地已採取多項政策穩定汽車消費，包括促進汽車限購向引導使用政策轉變、支持購置新能源汽車、全面取消二手車限遷政策、鼓勵汽車以舊換新、推動農村車輛消費升級、加快更新城市公共領域用車、推動取消俗稱農夫車的皮卡車進城限制、加強城市停車場及新能源汽車充電樁的設施建設等。另外，國務院亦確定將新能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策延長兩年，預期有助促進汽車消費。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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