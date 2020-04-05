潘梓生　油價仍難寄予厚望

油價上周經歷翻天覆地的變化，起初曾跌穿20美元，其後更有外電報道某些石油副產品價格為負數，油價似乎進入無盡恐慌之中。上周更有首間美國頁岩油生產商申請破產保護，令美國總統特朗普發聲並要求沙特阿拉伯及俄羅斯盡早減產，更表示預期兩國將減產每日1,000萬桶，令油價短線暴升3成，也創下歷史單日最大升幅。

現時油價從低位大幅回升，因市場預期油組將有望減產，令原油嚴重過剩的狀況有所紓緩。據報油組將於周一(6日)舉行視像會議，並將討論減產幅度，有油組人士稱特朗普提議的每日減產1,000萬桶並非不可行，令油價價格繼續受到支持。現時油組決定至關重要，將左右油價短線變化，油價將因油組決定而大幅變動，投資者短線應先離場觀望。

不過，即使油組落實減產而令油價飆升，油價後市表現仍難寄予厚望。首先，現時市場分析普遍認為新冠肺炎疫情令原油需求每日下跌接近2,000萬桶，油組即使千辛萬苦減產1,000萬桶，仍難去除原油市場嚴重供過於求。加上現時油庫存急劇上升，甚至有報道指存油公司不但租借貨船儲存油輪，更有公司租用火車車廂來儲存原油！

即使疫情過去，油組持續減產，市場仍需一段時間消耗堆積如山的原油庫存，油價在油組決定後將繼續易跌難升。

盛寶金融(香港)高級市場分析師潘梓生

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