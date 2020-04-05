曜熊理財　生物醫藥基金為最大贏家

美國疫情沒有好轉，主要經濟體已經開始向中國管控模式轉變，採取嚴格隔離措施和封城封國的行動，這必將造成全球生產體系停擺，對環球經濟產生系統性的影響。

觸頂大概還要一段時間，此後資產價格一定會穩定下來。目前各國仍致力做好疫情的防範與控制，盡量縮短疫情對經濟衝擊的時間，並採取社會公共政策、財政貨幣政策來防範金融危機。

疫情全球大流行後，對環球經濟體形成衝擊。疫情不僅從需求和供給兩端影響世界經濟，而且令到全球生產體系停頓，產業鏈和供應鏈斷裂，造成經濟活動的休克。

估計全球經濟在上半年將會陷入衰退。應對這場大衝擊，各國政府正在用超常規手段和政策工具，將短期政策與中期方案結合起來，還需要全球主要經濟體攜手合作，來應對今次的危機。

疫情下股票基金的回報充滿不確定性。今年首季的最大贏家無疑是醫藥主題的基金，亦成為今季收益領先的基金。基於股市行情的演變，股票權益基金整體收益並不理想。首季度，維持整體正收益的基金主要是債券基金、貨幣基金和偏債混合型基金。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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