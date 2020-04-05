郭家耀　內地政策刺激經濟　中港股市展現較強抗跌力

中國統計局早前公布3月份官方製造業採購經理指數(PMI)為52，按月顯著回升，亦高於市場預期。統計局指出，3月份疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序穩步恢復，企業復工復產明顯加快。

除價格指數外，製造業採購經理指數的各分項指數均有所回升。市場供需有所改善，企業採購按月增加。生產指數和新訂單指數分別為54.1和52，按月回升26.3和22.7個百分點。採購量指數為52.7，按月回升23.4個百分點，企業採購活動較上月活躍。政策效應逐步顯現，企業預期有所回升。製造業生產經營活動預期指數為54.4，按月回升12.6個百分點。

不同規模企業均有回升，大型企業復甦相對較快。大、中、小型企業PMI分別為52.6、51.5和50.9，按月回升16.3、16和16.8個百分點。從市場預期看，大、中、小型企業生產經營活動預期指數分別為55.5、52.5和54，高於上月11.2、12.5和16.6個百分點。不過，統計局官員表示，企業生產經營壓力仍然較大，企業繼續面對資金緊張和市場需求不足的困局，疫情仍在全球快速蔓延，世界經濟貿易增長受到嚴重衝擊，給中國經濟帶來新的嚴峻挑戰。由此看來，內地製造業表現仍會反覆，視乎環球疫情受控情況，中央亦需繼續加推政策穩住就業及企業活動。

國務院常務會議日前召開，指出要加大財政貨幣政策調節力度。進一步增加地方政府專項債規模，強化對中小微企業普惠性金融支持，增加中小銀行再貸款再貼現額度1萬億元人民幣，進一步實施對中小銀行定向降準，引導中小銀行將獲得的全部資金以優惠利率向中小微企業貸款。

另一方面，為促進汽車消費，會議確定，將新能源汽車購置補貼和免徵購置税政策延長兩年。中央財政採取以獎代補，支持京津冀等重點地區淘汰國三及以下排放標準柴油貨車。對二手車經銷企業銷售舊車，從5月起至2023年底減按銷售額0.5%徵收增值税。中央積極推出多項政策刺激經濟，有助經濟活動逐步恢復，有利中港股市氣氛，近日展現較強的抗跌力並不意外。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

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