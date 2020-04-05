鄭勤龍　股價急升時不需盲目入市

《象傳》：「地中生木，升。君子以順德，積小以高大。」大意是指植物鑽出地面後，逐漸成長變高大的狀況。近年集團的多個擁有自主知識產權的創新技術平台持續受業界青睞，未來或有望可維持高於同業的增長速度增長。加上「泰」卦為三陽啟泰之象，代表着陽氣與陰氣達到最完美的均衡與調和狀態，有利公司業務的整體發展。

一般來說，夏季是植物成長的最佳時節，因此在農曆4月之前或會是一個很不錯的入市良機，然而由於植物在往上成長之前，定必須往下盤根，所以投資者亦不需要盲目在股價急升之時急於入市。

玄學金融家鄭勤龍

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