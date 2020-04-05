【星期一．炒啲乜】醫藥概念「疫」市受捧

油價近期反覆波動，疫情下石油需求下降，外媒指周一(6日)石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯等產油盟國(OPEC+)將就減產協議進行磋商，關注油組決定。另外，A股周一假期休市。

新冠肺炎疫情持續擴散，反映疫情的經濟數據陸續出台，美國失業率高企，顯示疫情對經濟的衝擊甚至遠超市場預期。環球經濟疲弱，「疫」市下，主打醫藥主題的基金及個股獲得投資者青睞，大家不妨參考各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好備戰準備。

1、【鄺紫珊 生物科技醫療行業「疫」市顯現投資價值】

2、【陳鳳珠 內地短期或推大規模刺激經濟計劃】

3、【陳樂怡 線上醫療股表現突出】

4、【潘梓生 油價仍難寄予厚望】

5、【曜熊理財 生物醫藥基金為最大贏家】

6、【葉尚志 趁低吸納中國鐵塔】

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