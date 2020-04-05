【石油大戰】特朗普：必要時或使用關稅保護國內石油業

全球原油價格弱勢未止，沙特阿拉伯與俄羅斯之間的「石油大戰」持續，外電引述美國總統特朗普表示，如果有必要，將對來自外部的石油徵收關稅，以保護國內的石油產業。

特朗普稱，低油價將損害大量就業，他必須作出行動來保護成千上萬的能源工人，保護創造就業的公司。

不過，美國石油業協會反對徵收關稅，認為此舉將傷害國內煉油廠等相關企業。

市場憧憬產油國聯手減產，紐約期油上周飆升31.8%，創歷來單周最勁升幅，周五(3日)收報每桶28.34美元。不過，新冠肺炎疫情爆發導致全球需求大減，若然沙俄兩國未能達成協議，可能會導致油價再次下跌。

日前有產油國代表稱，原定周一(6日)召開、討論減產的視像會議恐要押後數天，以便有更多時間談判。據悉，有關會議推遲至4月9日舉行。

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