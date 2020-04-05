未來半年經濟料持續惡劣　陳茂波拒強制業主減租

新冠肺炎疫情蔓延帶來的經濟壓力愈來愈大，財政司司長陳茂波今早(5日)在網誌表示，按目前情況來看，無論是企業或個人，均適宜為未來6個月經濟情況可能還未能扭轉而做好準備，包括業務運作或個人財務的應變與部署。不過，對於多個月來，外界要求政府強制業主減租，陳則推說是業主的責任，業主應積極回應社會強烈要求減租的訴求。

陳解釋，何時走出陰霾取決於環球各地在防控疫情方面的進展，而消費者及企業的悲觀情緒亦會增添經濟的下行壓力。他稱現時香港各行各業面對的財政壓力，主要來自員工薪金、租金支出，以及因一時生意驟減而出現的資金周轉壓力，政府正透過防疫抗疫基金作出支援。

他又指，疫情迅速蔓延對經濟帶來的打擊，已從最初個別如零售及旅遊等行業，全面延伸至幾近所有行業，因此擬訂紓困措施由聚焦對個別行業提供扶助，轉為更面向所有企業，政府亦了解到貸款的需求正不斷增大，並且不再局限於中小企，正從這方面檢討現行的計劃。在個人客戶方面，截至今年3月底，銀行亦已批出2,800宗包括住宅按揭「還息不還本」及應急貸款等的申請，涉及金額超過80億港元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626