昌運中心兩房減價至536萬易主　呎價逾1.5萬元

世紀21宇田地產高級客戶經理羅家威表示，大埔昌運中心4座高層H室，實用面積342方呎，兩房一廳間隔，座向東南，外望河景，原開價550萬元，減價14萬元，減幅2.5%，以536萬元易手，實用呎價15,673元。

羅指出，原業主於2007年購入上址，當時作價100萬元，持貨13年至今轉售，帳面獲利436萬元，單位期內升值4.4倍。

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