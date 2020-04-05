新冠肺炎：供求緊張！國際大米價格創6年半新高

外媒報道，據泰國貿易院統計，泰國產大米(長粒型，1級)的出口價格3月下旬達到每噸約550美元(約4,290港元)，為自2013年8月以來的逾6年半高位。越南產大米(破碎率5%)亦超過1噸400美元(約3,120港元)，處2018年12月以來的高水平。

泰國產大米的出口價格向來為國際指標。報道指，國際大米價格升上6年半最高，主要原因是出口國泰國和越南的產量因干旱和鹽害等，因而未能實現增長。新冠肺炎疫情擴散導致囤積大米，亦使供求關系變得緊張。隨着米價上漲，可能推高進口大米的亞洲及非洲各國的物價，成為引發經濟下行的因素。

美國農業部2月預測，2020年大米全球貿易量為4,530萬噸，較1月發布的預測減少70萬噸。大米全球年產量(按精米計算)約5億噸，各國國內消費的比例高。美國農業部數據另顯示，2018年泰國大米出口量約1,110萬噸，越南約660萬噸，分別佔全球份額的23%和14%，合計接近四成。

泰國出口業團體預測，2020年該國產大米的出口量將下滑至750萬噸。越南產大米全年出口量預計也不會有大幅增長。

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