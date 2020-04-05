碧海藍天減租1500元獲家庭客承接　呎租32.5元

香港置業西九龍四小龍分行首席聯席董事胡耀才表示，長沙灣碧海藍天3座中層D室，兩房間隔，向東南望街景，實用面積約508方呎。業主以約1.8萬元放租1個月後吸引區內客洽詢，雙方議價後減價1,500元或約8%，以1.65萬元租出，實用呎租約32.5元。

據悉，新租客為家庭客，心儀單位乾淨企理，故睇樓兩次即決定承租。

資料顯示，業主於2018年7月以約860萬元購入上述單位。

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