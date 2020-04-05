首錄二手成交！美盈苑未補價賣486萬 3年升值逾207萬
2020年04月05日 12:53
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新居屋大圍美盈苑錄首宗二手買賣，萬方地產葉搏麟表示，成交單位為中層8室，實用面積445方呎，未補價第二市場叫價490萬元，略減至486萬元易手，呎價10,921元，新買家為白居二人士。
據了解，原業主於2017年以約278.64萬元買入上址，單位3年升值約207.36萬元。
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