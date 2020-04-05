沙特3月PMI首次跌落收縮區間　並創紀錄新低

IHS Markit公布，沙特阿拉伯3月份綜合採購經理指數(PMI)為42.4，前值為52.5，為首次跌穿50的盛衰分界線，反映經濟活動處於收縮狀態，並創2009年8月有記錄以來新低。

此外，3月份非石油行業產出出現近10年以來首次下滑；必需品與服務領域則錄得增加，當中包含醫療保健與藥物行業。

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