新冠肺炎：內地房屋建築和市政基礎設施工程復工率85%

中國住建部公布，截至4月1日，全國房屋建築和市政基礎設施工程在建項目共18.66萬個，已開復工15.87萬個，開復工率為85.06%。其中，16個省(區、市)的開復工率達到90%以上。此外，全國售樓處復工率達92.73%。

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