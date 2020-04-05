瑞幸咖啡董事長：對造假事件感到自責　會承擔責任

在美國上市的中國內地連鎖咖啡店瑞幸咖啡(Luckin Coffee)上周承認22億元人民幣銷售收入造假後，公司董事長陸正耀周日(5日)早上在社交媒體表示，對造假事件感到非常自責，「無論獨立委員會的最終調查結果怎樣，我都會承擔應有的責任」。

他續指，公司旗下全國數千家門店，數萬名員工還在正常運轉，在這個時期要穩定住運營，持續服務客戶。他指，過去兩年公司跑的太快，引發很多問題，現在狠狠的摔了一跤，作為董事長難辭其咎。

瑞幸咖啡早於1月底被沽空機構渾水指控其自去年第3季度起，捏造財務和運營數據，事後已有多間美國律師行對瑞幸咖啡提起集體訴訟。

造假事件爆發後，公司表示，董事會已成立一個特別委員會，對公司首席運營官(COO)劉劍和其他幾名員工捏造交易行為展開內部調查。

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