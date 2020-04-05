投資者注意！特朗普：疫情到了「非常可怕」階段

財經媒體彭博報道，美國領導人就新型冠狀病毒大流行發表了悲觀展望，總統特朗普警告，這是「非常可怕」的階段，紐約州州長庫莫預測，在紐約報告了單日最多的死亡案例後，疫情很快將達到流行的頂點。

與此同時，作為歐洲疫情爆發的中心，意大利單日死亡人數為3月下旬以來最少。全世界面臨的最大問題仍然是：何時及如何結束？

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