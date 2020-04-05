新冠肺炎：日產新車型被迫延遲生產　銷量恐受挫

日本媒體報道，據消息人士稱，日產汽車(Nissan)很可能會推遲啟動於北美生產的新車型號，料延遲至今年夏天之後。實際情況將取決於新冠肺炎大流行的進展。

報道指，該公司原本計劃大約5月左右，開始在美國田納西州工廠生產新款的Rogue汽車。但隨着新冠肺炎病毒蔓延，日產汽車已暫停了美國三座工廠的生產線，直至4月下旬為止，難以為新車型作準備工作。而汽車延遲投產，對銷量方面亦將造成影響。

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