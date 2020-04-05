【石油大戰】博弈未完！沙特阿美推遲公布5月銷售價
2020年04月05日 15:10
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(Getty Images圖片)
外國傳媒引述消息人士透露，沙特阿美5月官方銷售價格的新公布日期尚未確定，可能會推遲到周二(7日)或周四(9日)公布。
報道指出，這家沙特阿拉伯最大國有石油巨頭正推遲宣布，是要等待石油輸出國組織(OPEC)周四召開會議，討論因疫情導致需求崩潰後的原油產量水平。
沙特和俄羅斯之間的外交攻擊，正在打開世界兩大石油出口國之間的新裂痕，並危及減產協議，這將是阿美連續第2個月推遲關鍵定價公告，超過了傳統的在本月5日前公布價格的最後期限。
由於其他波斯灣石油生產商經常倣效沙特阿美石油公司，為自己的運輸制定價格，定價決定可能會影響到每天約1,400萬桶的地區石油出口。
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