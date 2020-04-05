新冠肺炎：傳南韓廉航Eastar Jet擬炒近半員工
2020年04月05日 15:27
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，南韓低成本航空公司易斯達航空(Eastar Jet)繼3月21日宣布，全面暫停航班後，目前又傳出裁員40至45%，料逾700名員工受影響，為南韓首間大規模裁員的航空公司。
消息透露，該公司擬先接受員工申請自願辭職，倘不達裁員目標，將再有進一步行動。據悉，其將在4月3日和17日，分兩批接受自願辭職申請，並在4月24日確定裁員名單，正式時間料將在5月31日宣布。
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