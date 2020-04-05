新冠肺炎：政府或可補貼強積金供款　助降勞資雙方壓力

有意見認為，政府可因應疫情而考慮暫停強積金供款。財務策劃顧問公司駿隆集團常務董事陳銳隆表示，在迫不得已的情況下可考慮，而僱主及僱員一同暫停供款，做法會較公道，政府或可補貼有關供款部分。

他提到，強積金是退休保障計劃，現時仍有許多不足之處，認為暫停供款並非理想做法，惟理解疫情對經濟環境造成很大影響，而暫停供款有助減輕僱主及僱員雙方財政壓力。

他認為，假設當局實施有關停供款措施，須設立協商機制，以平衡各方的需要。另外，當回復供款時，應「補回」暫時供款時的缺口，或可由政府代為補貼。

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