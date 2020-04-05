【深度解構】日本疫情擴散　為何安倍對「封城」猶豫？

外國傳媒報道，隨着日本疫情蔓延，當地醫學界、政減界，以及財經界已有聲音希望政府公布「緊急事態宣言」，但日本政府恐怕衝擊經濟，形成兩難困局。

【緊急事態宣言是甚麼？】

這項基於因疫情而引發的特別修改法例宣言，可以由首相安倍晉三公布，而公布的條件有兩項：第一是「國民生命及健康恐受到顯著且重大損害」；第二是「病毒在全國快速蔓延，對國民生活及國民經濟造成重大影響，或有極大機會造成重大影響」。

【緊急事態宣言為何受關注？】

由於公布「緊急事態宣言」將限制人民自由，所以有看法認為，要慎重應對。事實上，日本政府至今從未依據特別措施法公布過「緊急事態宣言」。

【緊急事態宣言有何效力？】

一旦安倍晉三公布「緊急事態宣言」，首都東京會隨即執行，因東京都知事小池百合子早於4月3日已宣布屆時東京都政府的相應措施。不過，由於日本的「緊急事態宣言」大多只能「呼籲」，與其他國家實施強制「封城」有很大不同。

在日常生活方面，一旦日本政府公布「緊急事態宣言」，47個都道府縣知事可以「呼籲」民眾除了維持生活必要的情況外，不要外出。當然，「呼籲」是沒有強制能力，無法要求民眾不要外出工作，也無法要求店舖停止營業，交通運輸亦會大致如常。

再者，日本政府已表明，就算處於緊急狀態，公共機構(包括鐵路、郵務、電力等)會繼續維持基本運作。

【緊急事態宣言能封城嗎？】

東京都知事小池百合子在3月23日的記者會上首度提到，根據疫情未來發展，有可能出現不得不採取封鎖都市、也就是所謂「封城」等強力作為。不過，其於3月26日晚間指出，「日本要封城在法律上有困難」、「為了不招致那樣的結果，希望大家配合防疫」。

事實上，安倍於4月1日亦稱，「緊急事態宣言」並不直接等於「封城」。雖然政府可能會提出各種呼籲，但跟法國等國家所採取的作為在性質上有所不同。

為了經濟，安 對公布「緊急事態宣言」始終抱審慎態度，但醫療相關人士及地方政府相繼表達應公布宣言的看法，讓安倍陷入兩難。安倍4月3日在國會稱，「目前還沒有到全國性且快速蔓延的情況」、「如果情況必要，會毫不猶豫地實施」。

【東京有幾重要？只要封一個月 日本必衰】

其實，說到底，安倍是不想看到東京「封城」，因會對經濟造成「重大影響」。有專家直言，東京「封城」對經濟的衝擊會較奧運延期大得多，只要封1個月，足以讓日本經濟全年減少1%。

東京都及其周邊的千葉、神奈川，以及琦玉縣等地，GDP總量相當於全球第11大經濟體，即接近整個加拿大，並佔日本全國GDP的1/3。它擁有51%日本大型企業、日本1/5出口，以及1/3進口。

東京及周邊擁有1,590萬人，超過15萬間零售及批發，貢獻該城市經濟總量20%，每年銷售額超過200萬億日圓。此外，東京有超過5.5萬間餐廳。

野村認為，只要東京封城1個月，日本今年GDP就會減少0.44%，而保險商明治安田及巴克萊則認為，日本今年GDP會因而減少1%。凱投宏觀更指，若東京封城超過1個月，日本GDP損失達5%。

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