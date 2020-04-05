新冠肺炎：政府可考慮發債　助解決財政問題

對於有意見提倡，政府可考慮發債。星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，香港發債是可行操作，由於香港現時債務水平近乎零，而金融管理局所發行的票據亦只是資本市場上的操作，以官方發債來解決財政問題是絕對可以考慮。不過，他強調債券最終需要贖回，僅能作為資金來源，而非收入渠道。

他解釋，香港已開始錄得財赤，在疫市下更不可能擴寬稅基，短期內沒有增加收入的渠道，故發債是可行。另外，大部分其他國家，無論財務狀況如何，或多或小均有透過發債來獲取資金。

他認為，若港府發債，可考慮以零售債方式發行，讓普羅大眾均可參與。雖然債券會增加債務水平，市場初期或不適應，但相信隨着發行時間愈長，便可克服心理障礙。

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